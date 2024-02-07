Россиянам предложили позволить употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе

«Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве. Одна из таких проблем — употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», — поясняются причины разработки законопроекта в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что в настоящее время законодательство не устанавливает ни прямого запрета, ни разрешения на это. Предложение по продаже товаров — это договор публичной оферты, где в качестве его условий называется описание товара, срок годности и его цена. При этом согласно п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса право собственности возникает у потребителя с момента фактической передачи ему товара, подчеркивается в документе.