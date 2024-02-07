Россиянам предложили позволить употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе

«Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве. Одна из таких проблем — употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», — поясняются причины разработки законопроекта в пояснительной записке.
«Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя», — говорится в пояснительной записке.
Как пояснил «Известиям» Ярослав Нилов, именно недосказанность и неоднозначность трактовки действующих норм порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых сетей и магазинов.
«В итоге это может закончиться конфликтом, вплоть до причинения вреда здоровью потребителям, возбуждением административных дел, не говоря об испорченном настроении. Поэтому чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем узаконить существующую практику, когда продукты при условии наличия упаковки и фиксированной цены, можно употреблять в торговом зале при условии последующей оплаты», — пояснил «Известиям» депутат.
В качестве примера таких товаров он привел мороженое и шоколад, при этом речь не идет о развесных конфетах или орехах.