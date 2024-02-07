Правительство готовится к продлению «Семейной ипотеки»

«Жилищные программы, такие как “Семейная ипотека” и дополнительная выплата 450 тыс. руб., оказались наиболее востребованными. Поэтому главой государства было принято решение о продлении этих программ, сейчас правительство готовит соответствующие документы по продлению этих инструментов», — сообщила Татьяна Голикова на пленарной сессии на полях выставки «Россия» (цитата по «Интерфаксу»).
По данным вице-премьера, за время действия «Семейной ипотеки» жилищные условия улучшили 918 тыс. семей. Кроме того, 99,4 тыс. ипотек предоставили по «Дальневосточной ипотеке» (почти 98 тыс. семей на Дальнем Востоке, еще 1,4 тыс. семей в Арктической зоне).
«Семейная ипотека» под 6% (или 5% для Дальнего Востока) действует с 2018 года. В прошлом году она была расширена. Ипотека по льготной ставке доступна семьям, в которых с 2018 по 2023 год родился первый ребенок, семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми или воспитывающим ребенка с инвалидностью. Те же условия распространяются на семьи с усыновленными детьми.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин предложил проработать сохранение первоначального взноса по «Семейной ипотеке» в размере 20%, а также продлить субсидию на погашение тела кредита для многодетных семей.
За последний месяц прошлого года в России предоставили ипотечные кредиты на сумму 32,3 млрд руб.— или на 42% больше, чем в ноябре. Самой востребованной стала «Семейная ипотека» — ее взяли около 40% заемщиков. На «Льготную ипотеку» пришлось 32% ипотек, на программу для ИТ-специалистов — 11,5%.
Анастасия Ларина