Правительство готовится к продлению «Семейной ипотеки»

«Семейная ипотека» под 6% (или 5% для Дальнего Востока) действует с 2018 года. В прошлом году она была расширена. Ипотека по льготной ставке доступна семьям, в которых с 2018 по 2023 год родился первый ребенок, семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми или воспитывающим ребенка с инвалидностью. Те же условия распространяются на семьи с усыновленными детьми.