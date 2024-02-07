Объединение пассажиров выступило против розничной продажи алкоголя при полетах по России

Соответствующий законопроект был внесен кабмином в Госдуму в ноябре 2023 года. Как отмечали в Минфине, такая мера поддержит владельцев магазинов дьюти-фри, пострадавших в период пандемии и в результате санкций. Законопроектом предусматривается временное снятие запрета (до 30 июня 2026 года) на розничную продажу алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа.