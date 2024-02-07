Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,16%

Недельная инфляция в России в период с 30 января по 5 февраля 2024 года осталась на уровне прошлой недели — 0,16%, следует из обзора Минэкономразвития. Годовая же инфляция немного ускорилась до 7,27% с 7,24% неделей ранее.
При этом за неделю цены на плодоовощную продукцию суммарно выросли на 1,7%. Поднялись цены на огурцы (+4,6%), капусту белокочанную (+4,2%), свеклу столовую (+2,3%), морковь (+1,6%), лук репчатый (+1,3%), картофель и яблоки (+0,9%) и помидоры (+0,6%), говорится в отчете Росстата. Стоимость яиц снизилась на 0,7% (на прошлой неделе снижение составляло 1%). В общей сложности цены в сегменте продовольственных товаров выросли на 0,26%.
Согласно обзору Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров рост цен сохранил околонулевые темпы (+0,02%). Цена бензина выросла на 0,01%, а на дизельное топливо продолжила снижаться на 0,04%.
На фоне замедления роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы с 4,67% до 1,77% замедлился и рост цен в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг.