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Названо число россиян, кто до сих пор не использует банковские карты

Девять из десяти россиян в конце 2023 года использовали банковские карты для оплаты товаров и услуг. Таковы итоги опроса ВЦИОМ.
Источник: Freepik

Хотя бы иногда картой расплачиваются 89% респондентов. «Среди молодежи 18−24 лет и жителей городов-миллионников показатель достигает 99% и 94% соответственно», — поясняет ВЦИОМ.

Две трети россиян отметили, что время от времени прибегают к оплате «по старинке» — наличными (66%).

Более половины участников исследования совершают платежи через приложение либо на сайте банка (57%). Через приложение или на сайте продавца оплату проводят еще 55% респондентов.

Опрос проводился 20—26 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1624 россиянина старше 18 лет.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».