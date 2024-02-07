Названо число россиян, кто до сих пор не использует банковские карты

Хотя бы иногда картой расплачиваются 89% респондентов. «Среди молодежи 18−24 лет и жителей городов-миллионников показатель достигает 99% и 94% соответственно», — поясняет ВЦИОМ.
Две трети россиян отметили, что время от времени прибегают к оплате «по старинке» — наличными (66%).
Более половины участников исследования совершают платежи через приложение либо на сайте банка (57%). Через приложение или на сайте продавца оплату проводят еще 55% респондентов.
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