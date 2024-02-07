Мировым ценам на рис предрекли рост

На фоне роста розничных цен на рис в Индии на 11 процентов по сравнению с прошлым годом министр продовольствия Пиюш Гоял запустил программу по субсидированию его продажи населению. По данным правительства республики, экспорт риса из страны в период с 1 апреля 2023 года по 21 января 2024 года сократился на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. До введения экспортных ограничений на пропаренный рис приходилось 30 процентов всех поставок этого вида зерна за рубеж.