Курс евро превысил ₽100 впервые с 7 декабря

Аналитики «БКС Мир инвестиций» к концу 2023 года ожидают курс пары USD/RUB на уровне ₽90,9. Но в 2024 году рубль продолжит плавно укрепляться, полагают эксперты. Главным фактором укрепления может стать падение импорта из-за слабого рубля осенью 2023 года и замедления внутреннего спроса под влиянием более жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Средний курс рубля в 2024 году, по оценкам экспертов, составит ₽86,6. Среднее значение курса будет несколько хуже уровня 2023 года, но при этом диапазон изменений курса значительно снизится, указали эксперты. Поддержку окажет обязательная продажа валютной выручки: соответствующий указ действует до апреля 2024 года.