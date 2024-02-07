Курс евро превысил ₽100 впервые с 7 декабря

Курс евро вырос на 38 копеек, или 0,38%, и достиг отметки ₽100,04, свидетельствуют данные Московской биржи на 11:56 мск. Больше ₽100 евро не стоил на Мосбирже с 7 декабря текущего года.
Одновременно курс доллара вырос на 36 копеек, или 0,4%, до ₽91,3225.
Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами, полагают аналитики Промсвязьбанка. По их словам, свое влияние оказала и предстоящая экспирация валютного фьючерса. Более сильному ослаблению рубля препятствовал рост цен на нефть.
По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексея Антонова, ослабление рубля во второй половине декабря — вполне нормальный процесс, связан он в том числе с увеличением объема рублей в финансовой системе в результате завершения расчетов бюджета со своими контрагентами.
В ПСБ полагают, что ослабление рубля в последние дни носит локальный характер и последующий рост продаж валюты экспортерами позволит его компенсировать. Реализация валютной выручки экспортерами пока остается умеренной, и эксперты ожидают роста предложения валюты по мере приближения даты налоговых платежей. Без усиления продаж валюты экспортерами и резких изменений цен на нефть курс доллар сегодня может колебаться в пределах ₽91−92, прогнозируют в банке.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» к концу 2023 года ожидают курс пары USD/RUB на уровне ₽90,9. Но в 2024 году рубль продолжит плавно укрепляться, полагают эксперты. Главным фактором укрепления может стать падение импорта из-за слабого рубля осенью 2023 года и замедления внутреннего спроса под влиянием более жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Средний курс рубля в 2024 году, по оценкам экспертов, составит ₽86,6. Среднее значение курса будет несколько хуже уровня 2023 года, но при этом диапазон изменений курса значительно снизится, указали эксперты. Поддержку окажет обязательная продажа валютной выручки: соответствующий указ действует до апреля 2024 года.
Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» не ожидают дальнейшего существенного ослабления курса рубля в ближайшие месяцы. По прогнозам экспертов, в декабре-январе пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне ₽87−92, а в феврале-марте переместится на более низкие уровни, в диапазон ₽85−90. «Мы считаем высокими шансы на то, что в ближайшие месяцы пара USD/RUB покажет отметку ₽85», — сообщили эксперты.