IPO «Делимобиля», покупка валюты Минфином, индекс Мосбиржи: дайджест

«Внешний фон складывается умеренно позитивный. Цены на нефть незначительно отскочили, котировки Bloomberg Commodity Index растут две сессии подряд. В то же время валютный фактор на стороне акций экспортеров. Все это располагает к продолжению постепенного подъема российского рынка акций», — полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Он также обратил внимание, что движение вверх на рынке происходит широким фронтом — растут и голубые фишки, и дальние менее ликвидные эшелоны.