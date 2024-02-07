IPO «Делимобиля», покупка валюты Минфином, индекс Мосбиржи: дайджест

Начало торгов акциями «Делимобиля».
7 февраля — первый день торгов акциями каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») после IPO. Прямая трансляция церемонии начала торгов акциями «Делимобиля» на Московской бирже начнется в 10:45 мск, около 11:00 мск бумаги компании будут доступны для торгов на рынке. Торговый код — DELI.
Каршеринговый сервис «Делимобиль» в ходе сбора заявок, который длился с 29 января по 5 февраля, привлек ₽4,2 млрд в рамках IPO на Мосбирже против первоначального плана — не более ₽3 млрд.
Размещение прошло по цене ₽265 за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона (₽245−265). По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 9%.
Сервис аренды автомобилей «Делимобиль» был запущен в апреле 2015 года в Москве и сейчас, по данным Б1, является крупнейшим каршерингом в стране, как по размеру автопарка, так и по количеству поездок. Основатель «Делимобиля» — русско-итальянский предприниматель Винченцо Трани.
Возобновление покупок валюты Минфином
Минфин с 7 февраля по 6 марта в рамках бюджетного правила намерен ежедневно покупать валюту в размере ₽3,7 млрд (в общей сложности ₽73,2 млрд). Возвращение к покупкам валюты стало возможным благодаря увеличению дополнительных нефтегазовых доходов — по прогнозу ведомства, в феврале их объем составит ₽195,4 млрд.
При этом в январе совокупные нефтегазовые доходы оказались на ₽122,2 млрд ниже ожидаемого объема. На разницу между плановыми и фактическими поступлениями НГД в объеме ₽73,2 млрд в месяц будет приобретаться валюта для ФНБ.
Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила.
Помимо операций Минфина, ЦБ РФ также запланировал ежедневную продажу. В первом полугодии он намерен продавать дополнительно по ₽11,8 млрд в день. Эта сумма обусловлена чистым инвестированием, а также расходованием средств ФНБ в целях финансирования дефицита федерального бюджета вне бюджетного правила.
Таким образом, чистые продажи валюты составят ₽8,1 млрд в день, что почти в два раза меньше, чем в январе (₽15,9 млрд в день).
«Снижение объема продаж валюты может сократить поддержку для российской валюты. Это умеренно негативный фактор для рубля», — отмечали ранее эксперты «Альфа-Инвестиций».
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи переписал максимумы с 23 ноября 2023 года, на торгах 6 февраля достигнув отметки 3238,4 пункта (+0,36% по сравнению с закрытием предыдущего дня).
«Внешний фон складывается умеренно позитивный. Цены на нефть незначительно отскочили, котировки Bloomberg Commodity Index растут две сессии подряд. В то же время валютный фактор на стороне акций экспортеров. Все это располагает к продолжению постепенного подъема российского рынка акций», — полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Он также обратил внимание, что движение вверх на рынке происходит широким фронтом — растут и голубые фишки, и дальние менее ликвидные эшелоны.
По итогам торгов вторника доллар вырос по отношению к рублю на 0,21%, до ₽91,0325. Котировки Brent на бирже ICE прибавили 1,63%, до $78,59 за баррель.
«На Московской бирже ожидают дивидендов и сильных финансовых результатов крупных компаний по итогам 2023 год, а уже объявленные операционные результаты оказались весьма оптимистичными», — также пояснила динамику рынка ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако обсуждение в ЕС пакета новых антироссийских санкций и ослабление рубля сдержали рост на Мосбирже и ослабили индекс РТС, добавила эксперт.
По ожиданиям Натальи Мильчаковой, сегодня индекс Мосбиржи будет по-прежнему двигаться в коридоре 3200−3300 пунктов.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 февраля.
Starbucks: дивиденды — $0,57. Дата выплаты — 23 февраля. Доходность — 0,6%
Visa: дивиденды — $0,52. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,19%
IBM: дивиденды — $1,66. Дата выплаты — 9 марта. Доходность — 0,9%
Финансовая отчетность
До открытия рынка в США.
Fox: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,11, выручка — $4,21 млрд.
Macerich: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,08, выручка — $214,25 млн.
CVS Health: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,97, выручка — $90,34 млрд.
Uber: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,16, выручка — $9,77 млрд.
После закрытия рынка в США.
Mattel: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,33, выручка — $1,33 млрд.
PayPal: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,36, выручка — $7,88 млрд.
Walt Disney: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,01, выручка — $23,77 млрд.
Coty: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,2, выручка — $1,67 млрд.
Другие важные события
«М. Видео»: операционные результаты за четвертый квартал и весь 2023 год.
«Эталон»: вступит в силу делистинг ГДР компании с Лондонской фондовой биржи.
Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ серий 26244 и 26207.
Мосбиржа с 7 февраля начнет рассчитывать пять новых индексов облигаций.
Встреча заместителей министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за период с 30 января по 5 февраля.
Германия: промышленное производство в декабре — 10:00 мск.
США: торговый баланс в декабре — 16:30 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 238,4 (+0,36%).
Индекс РТС: 1 119,01 (-0,42%).
S&P 500: 4.942,81 (-0,32%).
Dow Jones Industrial Average: 38 380,12 (-0,71%).
NASDAQ Composite: 15 597,68 (-0,2%).