IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до 2033 года

Как сообщается в инфосистеме Роспатента, летом 2023 года IKEA Systems B.V (Нидерланды) подала четыре заявки в российское ведомство на регистрацию товарных знаков IKEA и ИКЕА, включая два варианта изображения.
Как указывается в материалах ведомства, знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку, которое позволяет покупателям просматривать и приобретать эти товары посредством оптовых или розничных магазинов, онлайн-каталогов, веб-сайтов или телемагазинов».
Еще по одной заявке в конце января Роспатентом принято положительное решение, но регистрация пока не произведена. Две заявки IKEA находятся на стадии рассмотрения.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры «Мега» выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел «Яндекс Маркет».