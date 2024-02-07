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Госдолг США к концу 2034 года достигнет исторического рекорда в 116% от ВВП

В начале 2024 года уровень госдолга Америки превысил 34 триллиона долларов.
Источник: Reuters

Государственный долг Соединенных Штатов Америки к концу 2034 года достигнет абсолютного исторического рекорда в 116% от ВВП страны и продолжит расти, следует из доклада бюджетного управления конгресса США.

В начале 2024 года США поставили очередной рекорд по госдолгу — его уровень впервые в истории америки превысил 34 триллиона долларов. При этом, по данным американского министерства финансов, последний триллион накопился менее чем за полгода — 19 сентября 2023 года он превысил 33 триллиона долларов.

Аналитики фонда Росконгресс предупредили, что госдолг США является главной угрозой для мировой экономики, поскольку его размеры и темпы роста, а также динамика доходов не позволяют расплатиться с ним.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что госдолг США растет примерно на 200 миллионов долларов каждый час и у Вашингтона скоро просто закончится бумага для печати денег.