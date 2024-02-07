Госдолг США к концу 2034 года достигнет исторического рекорда в 116% от ВВП

В начале 2024 года США поставили очередной рекорд по госдолгу — его уровень впервые в истории америки превысил 34 триллиона долларов. При этом, по данным американского министерства финансов, последний триллион накопился менее чем за полгода — 19 сентября 2023 года он превысил 33 триллиона долларов.