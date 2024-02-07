Гайана обсуждала с ОПЕК вступление в организацию и ОПЕК +

«На самом деле, я встретился с генеральным секретарем ОПЕК. И это то, что мы обсуждали. Но мы пока не приняли решения, хотим ли мы быть частью этого или нет — полноценным ли членом или в качестве “плюса”, — сказал он журналистам в кулуарах India Energy Week.