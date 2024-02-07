Гайана обсуждала с ОПЕК вступление в организацию и ОПЕК +

«На самом деле, я встретился с генеральным секретарем ОПЕК. И это то, что мы обсуждали. Но мы пока не приняли решения, хотим ли мы быть частью этого или нет — полноценным ли членом или в качестве “плюса”, — сказал он журналистам в кулуарах India Energy Week.
Министр также добавил, что Гайана получала приглашение от ОПЕК вступить в организацию.
Летом 2023 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман приглашали Гайану вступить в организацию, однако южноамериканская республика решила не присоединяться. ОПЕК тогда опровергла информацию о приглашении Гайаны в организацию.
С января 2024 года к сотрудничеству с ОПЕК+ присоединилась другая южноамериканская страна — Бразилия.