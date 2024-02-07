Экономисты ЦБ описали выгодный для России путь зеленого перехода

Главные вопросы введения налогов на углерод в России заключаются в том, в отношении кого они должны быть введены и как будут тратиться средства от этих сборов, считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. «Если мы развиваем более эффективные производства и инвестируем в них, то экономика в целом растет, все замечательно. Но когда это происходит через углеродный сбор, арбитром является государство, и это проблема. Дискуссия состоит в том, насколько эффективно государство будет это делать», — говорит он.