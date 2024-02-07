Доллар на трехмесячном максимуме: с чем связан глобальный рост американской валюты

Экономика США, несмотря на высокие процентные ставки, растет быстрыми темпами. По итогам 2023 года ВВП США увеличился на 2,5%. В то же время экономика Европы стагнирует: по предварительным оценкам, ВВП еврозоны в 2023 году выросло на 0,5%. Более того, по итогам прошлого года крупнейшая экономика Европы Германия сократилась на 0,3%. «Можно сказать, что главными катализаторами роста индекса доллара в последние дни стали не только риторика ФРС, но и ослабление курса евро, что, в том числе, вызвано слабым состоянием экономики Германии», — считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.