Доллар на трехмесячном максимуме: с чем связан глобальный рост американской валюты

В понедельник, 5 февраля, индекс доллара (DXY), который показывает динамику американской валюты к корзине из шести валют (евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона) поднялся до самого высокого уровня с середины ноября прошлого года. Только с начала года низковолатильный индекс вырос более чем на 2%.
Основная причина укрепления доллара к основным мировым валютам в последние недели — в переоценке рынком вероятности скорого снижения базовой ставки ФРС. Несмотря на заметный прогресс в динамике инфляции, председатель ФРС Джером Пауэлл на последнем заседании по ставке в конце января дал понять, что регулятор не станет торопиться со смягчением политики. «На данный момент мы не можем объявить о победе над инфляцией», — подчеркивал Пауэлл.
Американскую валюту поддержали и последние положительные экономические данные. Индекс деловой активности PMI в непроизводственном секторе в январе вырос до 53,4 с 50,5 в декабре, выше ожиданий аналитиков. Число рабочих мест без учета сельского хозяйства увеличилось на 353 000 в январе — это рекорд за последний год, сообщило на прошлой неделе Бюро статистики Министерства труда. «Вряд ли такие отчеты побудят ФРС поторопиться со снижением ставок», — считает главный экономист FHN Financial Крис Лоу.
«Вопрос в том, кто сможет сравниться с США в вопросе корректировки ставок? Ответ рынка на данный момент — не слишком много центральных банков и не слишком много их валют», — говорит руководитель отдела глобальных валютных исследований G10 и макростратегии Северной Америки в Standard Chartered Bank Стивен Ингландер.
Экономика США, несмотря на высокие процентные ставки, растет быстрыми темпами. По итогам 2023 года ВВП США увеличился на 2,5%. В то же время экономика Европы стагнирует: по предварительным оценкам, ВВП еврозоны в 2023 году выросло на 0,5%. Более того, по итогам прошлого года крупнейшая экономика Европы Германия сократилась на 0,3%. «Можно сказать, что главными катализаторами роста индекса доллара в последние дни стали не только риторика ФРС, но и ослабление курса евро, что, в том числе, вызвано слабым состоянием экономики Германии», — считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.
Когда коррекция?
Сигнал от данных по рынку труда был довольно ясным: доллар будет продолжать удерживать свои позиции, по крайней мере, до тех пор, пока рынок труда в США будет оставаться стабильным, считает валютный стратег в JPMorgan Chase & Co Патрик Лок.
В преддверии 2024 года опрошенные Bloomberg аналитики ожидали, что наибольшую выгоду от проводимой политики ФРС получит японская иена, поскольку ФРС приближается к моменту снижения ставки, в то время как Банк Японии пересматривает собственную политику отрицательных ставок. Однако сроки начала расхождения остаются под вопросом, констатирует Bloomberg. Что касается евро, то слабая макроэкономическая ситуация в еврозоне продолжит оказывать давление на европейскую валюту в ближайшей перспективе, отмечает руководитель валютной стратегии Rabobank Джейн Фоли. «Уже сейчас в Германии наблюдается стагнация. Я думаю, что мы вступаем в период, когда евро будет очень сложно соперничать с долларом», — считает экономист.
ОЭСР спрогнозировала, что процентные ставки Федрезерва будут снижаться только во II квартале 2024 года, то есть смягчение политики ожидается в мае либо в июне, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «Соответственно, валютный рынок уже закладывается на то, что ФРС будет снижать процентные ставки летом, тем не менее до лета доллар по-прежнему будет рассматриваться валютным рынком как тихая гавань», — прогнозирует аналитик.
«На этой неделе курс доллара достиг ближайшего сопротивления на 104,3. Вполне возможно, что на этом уровне его усиление пока завершится», — предполагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Далее инвесторы будут ждать выхода свежих данных по инфляции в США за январь на следующей неделе, продолжил он. «Если цифры будут высокими, то усиление доллара против евро может возобновиться, и тогда следующей целью роста индекса доллара станет район 106−107. Там находятся максимумы прошлого года», — резюмирует Потавин.