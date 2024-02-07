Дефицит бюджета в январе сократился в 5,3 раза год к году

«Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне незначительно ниже их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — говорится в пресс-релизе Минфина. Ведомство ожидает «устойчивого превышения поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером» в предстоящие месяцы. Вклад в рост ненефтегазовых доходов оказали в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов, уточнил Минфин.
Объем расходов бюджета по итогам января составил 2,7 трлн руб. Это ниже уровня предыдущего года на 13,2%. «Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом было связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — добавило министерство финансов.
Как сообщал «Ъ», сокращение выплат нефтяникам стало причиной некоторого прироста нефтегазовых доходов в январе к декабрю, поскольку вместе с НДПИ в минувшем месяце снизились и поступления от экспортной пошлины. Напомним, в этом году базовый уровень поступлений (минимально необходимый для покрытия запланированных трат объем доходов от нефти и газа) определяется иначе — это сумма, рассчитываемая исходя из цены отсечения нефти в $60 за баррель.
Лаура Кеффер