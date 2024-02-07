Дефицит бюджета в январе сократился в 5,3 раза год к году

«Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне незначительно ниже их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — говорится в пресс-релизе Минфина. Ведомство ожидает «устойчивого превышения поступлений нефтегазовых доходов над их базовым размером» в предстоящие месяцы. Вклад в рост ненефтегазовых доходов оказали в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов, уточнил Минфин.