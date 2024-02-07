Бензин АИ-92 подешевел на бирже

Оптовые цены на топливо начали расти на фоне уменьшения нефтепереработки и выпуска бензинов. В январе, по данным источников «Ъ», российские нефтекомпании снизили первичную переработку нефти почти на 4% относительно того же месяца 2023 года, до 747,9 тыс. тонн в сутки. Главными факторами снижения стали ремонты, а также вывод из строя некоторых установок из-за участившихся атак беспилотников.