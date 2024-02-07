Бензин АИ-92 подешевел на бирже

Стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 1,14%, до 54 302 ₽ за тонну, зимнего дизтоплива — на 1,18%, до 55 422 ₽ за тонну, межсезонного — на 1,76%, до 53 946 ₽.
Топливо для реактивных двигателей (авиакеросина) подорожало на 2,69%, до 78 667 ₽ за тонну, топочный мазут — на 1,33%, до 22 060 ₽ за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов сократилась на 0,33%, до 17 895 ₽ за тонну.
Оптовые цены на топливо начали расти на фоне уменьшения нефтепереработки и выпуска бензинов. В январе, по данным источников «Ъ», российские нефтекомпании снизили первичную переработку нефти почти на 4% относительно того же месяца 2023 года, до 747,9 тыс. тонн в сутки. Главными факторами снижения стали ремонты, а также вывод из строя некоторых установок из-за участившихся атак беспилотников.