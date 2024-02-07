Банки РФ нашли лазейку в санкциях на доллар через золото

Согласно отчету Sayari, в первом квартале 2023 года финансовые учреждения, в том числе банк «Ланта» и как минимум один не санкционированный банк, импортировали эквивалент более $82 млн в евро, долларах и дирхамах ОАЭ.
Россия является вторым по величине производителем золота в мире, добывая более 330 тонн драгметалла в год. Ранее она была одним из крупнейших экспортеров, но после введения санкций поставки в Лондон и Нью-Йорк практически прекратились.
С начала введения санкций против РФ Турция и ОАЭ стали крупными хабами для российского золота, однако введение санкций США в отношении российских золотодобывающих компаний в 2023 году вынудило значительную часть торговли переместиться в Гонконг.
В настоящее время ОАЭ, Турция и Китай входят в число важнейших торговых партнеров России. Все три страны в конце 2023 года ужесточили контроль за сделками, связанными с Россией, чтобы не нарушить американские санкции.
До этого в Кремле прокомментировали ситуацию с проблемами компаний при расчетах с Китаем.