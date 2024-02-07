5 фактов об IPO Диасофт

С 7 февраля по 14 февраля состоится прием заявок на участие в IPO «Диасофт», крупного разработчика программных продуктов для банков, страховых компаний и других игроков финансового рынка.
К текущему моменту мы знаем три крупных участника сектора IT торгующихся на Мосбирже. Это:
— Positive Technologies (POSI),
— ГК «Астра» (ASRT),
— Softline (SOFL).
И вот готовится размещение четвёртого, весьма крупного, представителя «российского Nasdaq» — «Диасофт».
Это очень важное размещение, так как оно должно восстановить равновесие между архи-удачными с точки зрения последующей динамики акций (POSI), нейтральными по результатам (ASTR) и не столь удачными — SOFL — первичными размещениями.
Ориентир на POSI у «Диасофт» уже вряд ли получится держать, т.к. размещение заявок, как было указано выше, уже фактически началось, но информации о компании и её планах в онлайн — крайне мало (почему — вопрос отдельный). Но у «Диасофта» есть все шансы выйти в плане динамики по крайней мере на уровень «Астры».
Во-вторых, намечен среднегодовой рост на ближайшие 3 года (CAGR) в пределах 30%, что реализуемо в условиях импортозамещения и выглядит крайне привлекательным ориентиром.
Наконец, «Диасофт» с порога объявил о весьма щедрых намерениях поддерживать лояльность инвесторов дивидендами: компания собирается выплачивать до 80% от EBITDA в 2024—2025 гг..
На мой взгляд, для достижения ещё более интересных показателей динамики акций в первые месяцы после размещения «Диасофту» было бы важно сформулировать свою стратегию взаимодействия с акционерами, включая проведение стандартных мероприятий вроде дней инвестора и, по возможности, мероприятий технического разъяснительного характера, а также расширить публикации в СМИ. Так держать!
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