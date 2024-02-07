5 фактов об IPO Диасофт

Ориентир на POSI у «Диасофт» уже вряд ли получится держать, т.к. размещение заявок, как было указано выше, уже фактически началось, но информации о компании и её планах в онлайн — крайне мало (почему — вопрос отдельный). Но у «Диасофта» есть все шансы выйти в плане динамики по крайней мере на уровень «Астры».