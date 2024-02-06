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Wildberries выплатила 3 млрд руб. компенсации продавцам после пожара в Шушарах

Онлайн-ритейлер Wildberries выплатил продавцам три компенсации общей суммой 3 млрд руб. после пожара на складе компании в Шушарах под Санкт-Петербургом. Компенсации получили продавцы, чьи товары пострадали в результате пожара 13 января.
Источник: РИА "Новости"

«Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам. Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля», — сообщили в компании (цитата по ТАСС).

Первые две компенсации были выплачены продавцам 15 и 29 января. В компании отметили, что окончательная сумма выплаты еще будет уточняться. «Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально», — рассказали в Wildberries.

Склад в Шушарах сгорел 13 января, площадь пожара составила 70 тыс. кв. м. Пострадали два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений правил противопожарной безопасности по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В Госстройнадзоре после пожара заявили, что склад работал незаконно, поскольку у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В компании утверждают, что склад получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.