Wildberries выплатила 3 млрд руб. компенсации продавцам после пожара в Шушарах

Склад в Шушарах сгорел 13 января, площадь пожара составила 70 тыс. кв. м. Пострадали два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений правил противопожарной безопасности по статье о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В Госстройнадзоре после пожара заявили, что склад работал незаконно, поскольку у него не было заявки на ввод в эксплуатацию. В компании утверждают, что склад получил заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности.