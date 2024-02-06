Власти Польши хотят вернуть проданную Saudi Aramco долю в Гданьском НПЗ

Нынешние польские власти, как отмечает BiznesAlert, сейчас проводят расследование сделки и ищут возможность ее расторжения. Поводом стали сведения о том, что доля в Гданьском НПЗ была продана на $1,25 млрд ниже его рыночной стоимости. По мнению господина Косиняка-Камыша, необходимо создать специальную комиссию, которая проверит законность сделки.