Власти Польши хотят вернуть проданную Saudi Aramco долю в Гданьском НПЗ

В конце позапрошлого года крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen заключила соглашение по продаже государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 30% Гданьского НПЗ. Aramco получила 30% акций НПЗ, 100% его оптового бизнеса и 50% бизнеса в области реактивного топлива в BP Europa SE, работающей в семи польских аэропортах.
Нынешние польские власти, как отмечает BiznesAlert, сейчас проводят расследование сделки и ищут возможность ее расторжения. Поводом стали сведения о том, что доля в Гданьском НПЗ была продана на $1,25 млрд ниже его рыночной стоимости. По мнению господина Косиняка-Камыша, необходимо создать специальную комиссию, которая проверит законность сделки.
Александр Кислов