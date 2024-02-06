Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Польши хотят вернуть проданную Saudi Aramco долю в Гданьском НПЗ

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что заключенную в 2022 году сделку по продаже 30% акций Гданьского нефтеперерабатывающего завода саудовской компании Saudi Aramco надо отменить. По его словам, прежние власти страны поступили неправильно, отдав иностранному бизнесу «национальное достояние».
Источник: Reuters

В конце позапрошлого года крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen заключила соглашение по продаже государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco 30% Гданьского НПЗ. Aramco получила 30% акций НПЗ, 100% его оптового бизнеса и 50% бизнеса в области реактивного топлива в BP Europa SE, работающей в семи польских аэропортах.

Нынешние польские власти, как отмечает BiznesAlert, сейчас проводят расследование сделки и ищут возможность ее расторжения. Поводом стали сведения о том, что доля в Гданьском НПЗ была продана на $1,25 млрд ниже его рыночной стоимости. По мнению господина Косиняка-Камыша, необходимо создать специальную комиссию, которая проверит законность сделки.

Александр Кислов