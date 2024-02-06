Вице-премьер Новак: В 2023 году РФ снизила экспорт трубопроводного газа на 29,9%

По данным Новака, экспорт трубопроводного газа из России снизился с 142,1 миллиарда кубических метров в 2022 году до 99,6 миллиарда кубических метров в 2023. Министр уточнил, что экспорт российского СПГ в 2023 году снизился на 1,9%, до 45,4 миллиарда кубических метров.