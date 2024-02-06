В Сбере назвали число работающих по программе субсидирования ипотеки застройщиков

«Мы начали уже в конце января выдавать почти 1 млрд в день по новому процессу. Сейчас стоим перед некой развилкой. У нас есть шкала прогноза — пессимистический прогноз — падение на 83%, и оптимистический прогноз — падение на 37% с учетом применения инструмента субсидирования. Рынок в ближайшие месяц-два покажет, в каком объемы мы будем. Но мне кажется, что и в том, и в другом случае мы попадем в ожидание регулятора», — поделился мнением Лейпи.