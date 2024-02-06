В Белоруссии начнут разработку платформы цифрового рубля

«2024 год — разработка платформы ЦБР. Подготовка функциональных и технических требований к платформе ЦБР. Разработка демоверсии кроссчейн-моста (необходимо для офлайн-платежей — прим. ТАСС)», — сказано в документе. За 2025 год предполагается разработать и протестировать кроссчейн-мост, внедрить цифровую платформу ЦБР в ограниченном объеме. «2026 год — доработка функционала платформы ЦБР. Доработка функционала кроссчейн-моста. Завершение внедрения платформы ЦБР, завершение внедрения кроссчейн-моста», — сказано в дорожной карте. При этом отмечается, что форма и сроки выполнения конкретных работ могут быть изменены.
История вопроса
Нацбанк Белоруссии в 2021 году начал реализацию проекта «Определение возможности и целесообразности внедрения цифрового белорусского рубля», были протестированы концептуальные подходы к реализации проекта, отмечалась перспективность дальнейшего развития платформы ЦБР. В конце 2023 года предложения Нацбанка и правительства по реализации проекта по внедрению ЦБР были одобрены президентом, в конце января текущего года регулятор одобрил концепцию ЦБР, которая содержит дорожную карту для реализации данного проекта в 2024—2026 годах.
Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц ранее отмечал, что ключевая цель проекта по введению ЦБР — повысить доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров. Также ранее Нацбанк утвердил концепцию развития платежного рынка республики и цифровизации банковского сектора на 2023−2025 годы. Регулятор отмечал, что она разработана с учетом российского опыта. Тему цифрового рубля президент Александр Лукашенко в конце мая 2023 года обсуждал с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной.