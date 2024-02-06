В Белоруссии начнут разработку платформы цифрового рубля

«2024 год — разработка платформы ЦБР. Подготовка функциональных и технических требований к платформе ЦБР. Разработка демоверсии кроссчейн-моста (необходимо для офлайн-платежей — прим. ТАСС)», — сказано в документе. За 2025 год предполагается разработать и протестировать кроссчейн-мост, внедрить цифровую платформу ЦБР в ограниченном объеме. «2026 год — доработка функционала платформы ЦБР. Доработка функционала кроссчейн-моста. Завершение внедрения платформы ЦБР, завершение внедрения кроссчейн-моста», — сказано в дорожной карте. При этом отмечается, что форма и сроки выполнения конкретных работ могут быть изменены.