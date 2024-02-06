В АКОРТ заявили об отсутствии предпосылок для дефицита бананов в России

Караваев указал, что среди мировых лидеров по производству бананов — Индия, которая производит почти в пять раз больше бананов, чем Эквадор, а также Китай (почти в два раза больше) и Индонезия (примерно на 30% больше). В свою очередь, производство бананов в Бразилии сопоставимо с Эквадором, отметил он. В целом, продолжил собеседник агентства, в топ-10 стран — производителей бананов в мире входят Индия, КНР, Индонезия, Бразилия, Эквадор, Филиппины, Ангола, Гватемала, Танзания, Коста-Рика, Колумбия, Мексика и Перу.