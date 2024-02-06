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Сотрудник фирмы перевел $25 млн мошенникам, использовавшим технологию deepfake

В Гонконге сотрудник корпорации перевел мошенникам $25 млн после фейкового видеозвонка с финансовым директором, пишет Oddity Central.

Как сообщают СМИ, злоумышленники использовали технологию deepfake. Сначала они отправили сотруднику компании письмо, в котором говорилось об осуществлении «секретной транзакции» на сумму $25 млн. Работник заподозрил, что это фишинговое послание, но сомнения развеялись, когда ему по видеосвязи позвонил финансовый директор и подтвердил информацию.

Мужчина не подозревал, что общался с мошенниками, а не с начальником, поэтому спокойно перевел нужную сумму на счет злоумышленников. Обман вскрылся после того, как сотрудник проверил в головном офисе информацию о сделке и узнал, что никто о ней ничего не знает. В полиции сообщили, что офицеры тщательно расследуют это дело.