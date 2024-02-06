Сотрудник фирмы перевел $25 млн мошенникам, использовавшим технологию deepfake

Мужчина не подозревал, что общался с мошенниками, а не с начальником, поэтому спокойно перевел нужную сумму на счет злоумышленников. Обман вскрылся после того, как сотрудник проверил в головном офисе информацию о сделке и узнал, что никто о ней ничего не знает. В полиции сообщили, что офицеры тщательно расследуют это дело.