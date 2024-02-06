Саудовская Аравия неожиданно сохранила цены на нефть марки Arab Light для Азии

Крупнейший в мире экспортер нефти — Саудовская Аравия — неожиданно сохранила мартовские цены на свою флагманскую легкую нефть Arab для покупателей в азиатских странах без изменений. Цена находится на уровне более чем двухлетнего минимума, отмечает компания Aramco.
Как объясняет компания, это обусловлено попыткой сохранить свою долю на рынке.
Saudi Aramco оставила официальную отпускную цену (OSP) на март 2024 года для поставок Arab Light в страны Азии на 1,50 доллара за баррель выше средней цены марок Oman/Dubai. Это тот же уровень, что и месяц назад.
Мартовская цена оказалась ниже ожиданий рынка: аналитики прогнозировали повышение Саудовской Аравией OSP примерно на 55 центов. Они полагали, что рост цен будет связан с улучшением структуры рынка и опасениями перебоев в поставках на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.
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