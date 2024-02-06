Российский сервис каршеринга «Делимобиль» привлек в ходе IPO 4,2 млрд рублей

«Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, размер IPO был увеличен. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну», — говорится в сообщении компании.
В материале указано, что в ходе IPO «Делимобиль» привлек в акционерный капитал более 45 тыс. розничных инвесторов. Рыночная капитализация компании составила 46,6 млрд руб. Доля акций в свободном обращении составила 9%.
Гендиректор компании Елена Бехтина уточнила, что «Делимобиль» стал первым оператором каршеринга, который вышел на IPO. Торги акциями начнутся около 11:00 мск 7 февраля на Мосбирже (MOEX: MOEX) с тикером DELI.
Петр Бузлаев.