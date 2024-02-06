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Российский сервис каршеринга «Делимобиль» привлек в ходе IPO 4,2 млрд рублей

Российский сервис каршеринга «Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия») разместил акции в ходе IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона, или по 265 ₽ Объем привлечения составил 4,2 млрд руб.
Источник: Reuters

«Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, размер IPO был увеличен. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну», — говорится в сообщении компании.

В материале указано, что в ходе IPO «Делимобиль» привлек в акционерный капитал более 45 тыс. розничных инвесторов. Рыночная капитализация компании составила 46,6 млрд руб. Доля акций в свободном обращении составила 9%.

Гендиректор компании Елена Бехтина уточнила, что «Делимобиль» стал первым оператором каршеринга, который вышел на IPO. Торги акциями начнутся около 11:00 мск 7 февраля на Мосбирже (MOEX: MOEX) с тикером DELI.

Петр Бузлаев.