Российский рынок акций открылся умеренным ростом основных индексов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале сегодняшних торгов на Мосбирже демонстрирует умеренный рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,24%, до 3 234,44 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 124,74 пункта (+0,09%).
К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 234,25 пункта (+0,23%), а индекс РТС достиг 1 126,38 пункта (+0,24%).
В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 90,45 рубля (-0,14%), евро находился на уровне 97,37 рубля (+0,3%). Курс юаня равнялся 12,562 рубля (+0,09%).