Россияне досрочно погасили в 2023 году 11 млн потребкредитов

Банковские заемщики в 2023 году досрочно закрывали потребительские кредиты намного чаще, чем в три предыдущих года: доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9−9,5% в 2020—2021 годах. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро» (имеет базу из более чем 707,5 млн кредитных историй физлиц). В количественном выражении граждане полностью досрочно погасили более 11 млн кредитов в 2023 году, это на 63,55% больше уровня 2022 года (6,8 млн) и на 76,52% — 2021 года (6,3 млн).
Доля «досрочки» связана с динамикой ключевой ставки, отмечает директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев: если ключевая снижается, то активность рефинансирования растет и досрочное погашение также становится выше. С начала 2023 года и почти до конца июля ключевая ставка ЦБ была на уровне 7,5%, затем регулятор начал ее повышать, и к концу года уровень ставки достиг 16%.
Большую часть 2023 года ключевая ставка сохраняла низкое значение, это дало возможность рефинансирования кредитов, полученных заемщиками под высокие ставки в первом полугодии 2022 года, отметил собеседник издания. При этом довольно высокое значение ключевой в ноябре — декабре 2023 года (15−16%) не сказалось на традиционном сезонном увеличении доли желающих закрыть взятый потребкредит.
К увеличению доли досрочных погашений привели также рост доходов граждан и желание заемщиков быстрее погасить задолженности. В результате, с одной стороны, граждане опережающими темпами погашали ранее взятые кредиты, с другой — выросли выдачи новых кредитов из-за сокращения их сроков на фоне высоких ставок, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. С января по сентябрь 2023 года реальные доходы населения выросли на 4,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года, по данным Росстата.