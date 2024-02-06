Россияне досрочно погасили в 2023 году 11 млн потребкредитов

Банковские заемщики в 2023 году досрочно закрывали потребительские кредиты намного чаще, чем в три предыдущих года: доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9−9,5% в 2020—2021 годах. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро» (имеет базу из более чем 707,5 млн кредитных историй физлиц). В количественном выражении граждане полностью досрочно погасили более 11 млн кредитов в 2023 году, это на 63,55% больше уровня 2022 года (6,8 млн) и на 76,52% — 2021 года (6,3 млн).