«Роснано» решило инициировать банкротство разработчика «планшета Чубайса»

В Счетной палате тогда указали, что «Роснано» приобрело за 7,1 млрд руб. 44% акций ирландской Plastic Logic Holding, средства почти сразу же были переведены в Plastic Logic Luxemburg. Параллельно в России было создано ЗАО «Пластик Лоджик». Российская компания под поручительство «Роснано» оформила кредиты в банках на 5,7 млрд руб. и выдавала их в качестве займа компании Plastic Logic Luxemburg под низкие проценты до 2020 года. На эти деньги Plastic Logic Luxemburg покупала акции своего кредитора — российской «Пластик Лоджик». В итоге на счетах Plastic Logic Luxemburg оказалось более 5 млрд руб., а на счетах «Пластик Лоджик» к 2013 году осталось лишь 620 млн руб.