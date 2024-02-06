Reuters узнал, ради чего Huawei пожертвовала производством смартфонов

Санкции, которые США ввели в 2019 году из соображений национальной безопасности, ограничили доступ компании к передовым технологиям для производства чипов и сказались на производстве смартфонов, а также на продажах чипов для ИИ в Китае (рынок на 90% контролировался американской компанией Nvidia). Это подтолкнуло китайцев к переходу на отечественные альтернативы. Правительство выступило с инициативой по улучшению позиций Китая в сфере вычислительной мощности. Это побудило местные власти объявить о проектах по созданию центров обработки данных, одновременно стимулируя спрос, в частности на Huawei Ascend. ИИ-чип Ascend 910B считается наиболее конкурентоспособным перед Nvidia из доступных в Китае.