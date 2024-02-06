«РенКап»: ослабление рубля в 2023 году сказалось на валютах СНГ

Ослабление российского рубля в 2023 году оказало определенное давление на валюты стран СНГ, прежде всего узбекский сум и таджикский сомони (через денежные переводы), а также казахстанский тенге (через торговые потоки). Об этом говорится в отчете аналитиков «Ренессанс Капитала», посвященном экономике шести стран СНГ — Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, с которым ознакомились Frank Media.
При этом неопределенность прогноза связана с динамикой мировых цен на сырьевые товары (на нефть — для Казахстана, на золота и другие металлы — для Узбекистана и Таджикистана). Самой стабильной валютой региона, как ожидается, останется армянский драм, в то время как грузинский лари может немного скорректироваться на фоне исчерпания пост-пандемического роста туристической активности. «Вместе с тем мы полагаем, что реальные процентные ставки в национальной валюте останутся достаточно высокими, чтобы сделать локальный долг стран СНГ+ заслуживающим внимания уже сейчас», — говорится в отчете.
В целом шесть стран СНГ в прошлом году продолжили демонстрировать сильные экономические показатели, несмотря на региональную геополитическую турбулентность и глобальный рост процентных ставок, пишут аналитики.
«Геополитические риски не реализовались в 2023 году, и, напротив, скорее снизились, внешние потоки остались в целом благоприятными, а динамика внутреннего спроса и инвестиций была уверенной и поддерживалась сбалансированной бюджетной и денежно-кредитной политикой», — подчеркивается в материалах «Ренессанс Капитала». В 2023 году рост экономики вновь превысил долгосрочные средние уровни для большинства из стран СНГ+, прогноз роста ВВП в 2024 году остается около или выше 4% (по сравнению с предыдущим годом) для пяти из шести стран.
Экономические прогнозы «Ренессанс Капитала» в разрезе стран включают следующие характеристики:
Армения
Экономика: Рост экономики этой страны был признан аналитиками лучшим в регионе СНГ+. Этому способствовали устойчивый приток внешних средств (в том числе из России), а также активная монетарная и фискальная политика Армении. Прогноз роста ВВП в 2024 году — 6,5% (в 2023 году он, по предварительным данным, составил 8,1%).
Нацвалюта: Валюта Армении показала устойчивость, в том числе благодаря «благоразумной» денежно-кредитной политике ЦБ Армении, которая считается самой консервативной в регионе. Ставка может снизиться до 7% и 5% в 2024 и 2025 годах соответственно на фоне дезинфляции. Аналитики ожидают, что армянский драм останется стабильным в реальном выражении в ближайшие три года — благодаря внутренней политике, устойчивой торговли, туризму и притоку денежных переводов, а также антициклических потоков капитала от мигрантской общины. К концу 2024 и 2025 годов курс составит 410 драм за доллар США и 424 драм за доллар.
Риски: К ним относятся потенциальная реверсия финансовых потоков из России и ухудшение отношений с Азербайджаном.
Азербайджан
Экономика: Рост экономики Азербайджана в 2023 году не оправдал ожидания аналитиков и оказался ниже планируемого. Это произошло на фоне слабых показателей нефтегазового сектора, что оказалось критичным для страны (бюджет Азербайджана на половину состоит из доходов от продажи нефти и газа, при этом процесс диверсификации экономики идет очень медленно). Рост ВВП в 2024 году составит 2,4%, в 2025—2026 годах — 2% (в 2023 году он, как ожидается, составит 1,1%, в 2022 году достиг 4,6%).
Нацвалюта: Несмотря на снижение экспорта нефти, азербайджанский манат, который оставался «привязанной» валютой (то есть валютой, курс которой «привязан» к валюте другой страны, или pegged currency — прим. FM), не испытывал серьезного давления, учитывая значительные международные резервы, растущую добычу и экспорт природного газа и стабилизацию фискальных механизмов. Азербайджанский манат комфортно поддерживался на уровне 1,7 за доллар (как и в предыдущие пять лет), и, по мнению аналитиков, в 2024—2026 годах для этого уровня «видимые риски отсутствуют». В «Ренессанс Капитале» ожидают снижения ставки местного ЦБ в 2024 году до 7% и до 6% в 2025 году.
Грузия
Экономика: Грузия оставалась третьей по темпам роста экономикой в регионе СНГ+ (после Армении и Таджикистана) на фоне продолжающегося после пандемии восстановления туризма, значительного притока денежных переводов, а также устойчивой динамики инвестиций. В 2024—2025 годах темпы роста ВВП замедлятся и составят около 5% (против 7% в 2023 году и 10,1% в 2022 году).
Нацвалюта: Национальный банк Грузии (НБГ) сохранил консервативный подход и начал цикл смягчения ставок только во втором квартале прошлого года. Согласно прогнозу аналитиков, ставка может быть снижена до 7% и 5% к концу 2024 и 2025 годов. «Ренессанс Капитал» ожидает возврат к постепенному ослаблению лари в 2024—2025 годах на фоне замедления роста туризма и смягчения монетарной политики — до уровня 2,9 за доллар к концу 2024 года и 3,10 за доллар — к концу 2025 годов.
Риски: В отчете аналитики напоминают об опасениях Международного валютного фонда относительно решений НБГ, связанных с реализацией санкций со стороны США, а также изменений в высшем руководстве, о которых было объявлено в 2023 году. Тем не менее, они считают, что «обязательства НБГ по инфляционному таргетированию и надзору не находятся под угрозой».
Казахстан
Экономика: В 2023 году Казахстан продемонстрировал уверенный рост, чему способствовали высокие внутренние показатели, а также увеличение объемов экспорта. Рост ВВП в 2024—2025 годах ожидается на уровне 3,5−4% (против 4,8% в 2023 году и 3,3% в 2022 году).
Нацвалюта: Результаты деятельности добывающих отраслей, в первую очередь нефтегазового сектора (на который приходится около 60% экспорта и около 30% ВВП), в 2023 году оказывали поддержку как казахстанскому тенге, так и ВВП, пишут аналитики. Несмотря на снижение мировых цен на нефть, курс казахстанского тенге в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом. Снижение курса российского рубля в середине 2023 года оказало краткосрочное давление на тенге. Номинальная стоимость казахстанской валюты будет постепенно снижаться до 465 за доллар в 2024 году и 475 за доллар в 2025 году (при условии стабильных мировых цен на нефть, устойчивого роста внутреннего спроса и постепенного смягчения денежно-кредитной политики). Также на перспективы экономического роста и укрепления валюты может положительно сказаться укрепление экономического сотрудничества Казахстана с Китаем.
Риски: «Ренессанс Капитал» признает риски страны в отношении ее экспортного маршрута, который связан с Россией (учитывая геополитические проблемы и общие риски морских перевозок через Черное море).
Таджикистан
Экономика: Таджикистан продемонстрировал достойные экономические показатели в 2023 году, несмотря на некоторые уязвимости. Прогноз роста ВВП на 2024−2025 годы — около 6% (один из самых высоких в регионе). В 2023 году экономика выросла на 8,3%, в 2022 году — на 8%.
Нацвалюта: Курс таджикского сомони к концу 2023 года составил 10 950 сомони за доллар (- 7% год к году). К концу 2024 года сомони может достигнуть уровня 11,5 тысяч сомони за доллар, а затем 11,8 тысяч за доллар в 2025 году. По прогнозу аналитиков, ЦБ Таджикистана снизит ставку до 9% и 8% к концу 2024 и концу 2025 годов, при этом инфляция вернется к целевому уровню в 2024 году.
Риски: Основные факторы уязвимости Таджикистана связаны с экономическими показателями его ключевых партнеров — России и Китая. В долгосрочной перспективе основными вызовами страны станут решение инфраструктурных проблем и высокая концентрация власти.
Узбекистан
Экономика: Узбекистан остается страной с устойчивым ростом и хорошими среднесрочными перспективами, считают в «Ренессанс Капитале». Там ожидают, что рост ВВП останется на уровне 5%-5,5% в 2024—2025 годах на фоне роста внутренних рынков и сильных демографических показателей (население страны является одним из самых быстрорастущих в регионе и увеличивается примерно на 2% в год). В 2023 году ВВП, как ожидается, вырастет на 6% (в 2022 его рост составил 5,7%).
Нацвалюта: В прошлом году, как и раньше, в Узбекистане наблюдалась тенденция к снижению курса сума. Обесценивание нацвалюты особенно ускорилось в августе прошлого года, на фоне ослабления российского рубля. В результате сум ослаб примерно на 9% (после −4% в 2022 году). По мнению аналитиков, несмотря на продолжающуюся дезинфляцию, темпы смягчения денежно-кредитной политики, скороее всего снизятся. В среднесрочной перспективе ставка ЦБ может снизиться до 8%.
Риски: Аналитики отмечают, что геополитические риски у Узбекистана присутствуют, но выглядят «самыми низкими» среди стран СНГ+, благодаря дистанцированности от российско-украинского конфликта и сбалансированным отношениям с различными политическими партнерами.
Алла Токарева