«РенКап»: ослабление рубля в 2023 году сказалось на валютах СНГ

Нацвалюта: Результаты деятельности добывающих отраслей, в первую очередь нефтегазового сектора (на который приходится около 60% экспорта и около 30% ВВП), в 2023 году оказывали поддержку как казахстанскому тенге, так и ВВП, пишут аналитики. Несмотря на снижение мировых цен на нефть, курс казахстанского тенге в 2023 году вырос по сравнению с 2022 годом. Снижение курса российского рубля в середине 2023 года оказало краткосрочное давление на тенге. Номинальная стоимость казахстанской валюты будет постепенно снижаться до 465 за доллар в 2024 году и 475 за доллар в 2025 году (при условии стабильных мировых цен на нефть, устойчивого роста внутреннего спроса и постепенного смягчения денежно-кредитной политики). Также на перспективы экономического роста и укрепления валюты может положительно сказаться укрепление экономического сотрудничества Казахстана с Китаем.