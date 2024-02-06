Ремонт квартир в столицах подорожал на 12−13 процентов

По его данным, в 2023 году стоимость ремонта выросла в Санкт-Петербурге на 13,3% (до 9292 ₽ за кв. м), в Москве — на 12,4% (до 8463 ₽ за кв. м.). Более низкая стоимость ремонта в Москве, в первую очередь, связана с разницей в ценах на сухие смеси (на которые приходится до 30% от общей суммы), герметики и строительную химию.