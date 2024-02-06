Ремонт квартир в столицах подорожал на 12−13 процентов

По его данным, в 2023 году стоимость ремонта выросла в Санкт-Петербурге на 13,3% (до 9292 ₽ за кв. м), в Москве — на 12,4% (до 8463 ₽ за кв. м.). Более низкая стоимость ремонта в Москве, в первую очередь, связана с разницей в ценах на сухие смеси (на которые приходится до 30% от общей суммы), герметики и строительную химию.
Рост цен на строительно-отделочные материалы в 2023 году был связан с ослаблением рубля и увеличением логистических расходов (стоимость автомобильных перевозок выросла на 35−40%), повышением зарплат, а также увеличением спроса в условиях ограниченных производственных мощностей и, соответственно, формированием дефицита некоторых товаров.
Наиболее существенно за год выросли цены на лакокрасочные материалы (+30,5% в Санкт-Петербурге и +30,2% в Москве), сухие строительные смеси (+23,9% в Санкт-Петербурге и +19% в Москве) и метизы (+18,5% в Санкт-Петербурге и +28,1% в Москве).
При этом в Москве отмечено снижение цен на герметики и строительную химию на 5,7%.
Повышение цен на сухие строительные смеси связано с удорожанием цемента в 2023 году на 20%: так, в Санкт-Петербурге рост цен на сухие смеси составил 23,9%, в Москве — 19%. Ослабление рубля вызвало рост стоимости импортного оборудования и комплектующих к нему, увеличение расходов на обслуживание кредитов и повышение тарифов на энергоносители. В 2024 году себестоимость цемента продолжит расти, считают эксперты — повышение составит 15−20%. Важный фактор, с которым связано подорожание этого материала — повышение тарифов на железнодорожные перевозки (с января 2024 года железнодорожный тариф вырос на 10,75%).
На фоне повышения цен на металл цена на металлочерепицу выросла на 22,9%. В конце сентября 2023 года Минпромторг направил в ФАС запрос с целью выдачи производителям арматуры предписания «о допустимом рыночном поведении». В IV квартале 2023 года цена арматуры начала снижаться, отмечают аналитики.
В IV квартале рост стоимости ремонта замедлился до 1,4% в Санкт-Петербурге и до 2,2% в Москве.
Наиболее существенно за IV квартале в Санкт-Петербурге выросли цены на расходные и сопутствующие материалы (+7,1%), сантехнику (+3,7%), герметики и химию (+3%), а также на напольные покрытия (+2,2%). В Москве — на сантехнику (+5,9%), расходники и сопутствующие материалы (+3,3%), сухие строительные смеси (+3,2%), а также на напольные покрытия (+2,6%).