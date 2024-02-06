Оптовые цены на бензин в России вернулись к росту

Ранее сообщалось, что в январе переработка нефти упала на четыре процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 1,4 процента по сравнению с декабрем. При этом выпуск бензина в годовом выражени снизился на 1,8 процента, а экспорт сократили почти все крупные компании.