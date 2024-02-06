Обзор российского рынка на 6 февраля

Основные валюты ослабли к рублю: доллар США до 90,575 ₽, евро до 97,045 ₽, юань до 12,55 ₽ Нефтегазовые доходы бюджета в январе 2024 года составили 675,2 млрд руб., благодаря чему ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. Итого нетто продажи со стороны Банка России снизятся в два раза и составят 8,1 млрд руб., что может привести к небольшому ослаблению рубля в диапазон 92−95 ₽ за доллар США.