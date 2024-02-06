Обзор российского рынка на 6 февраля

Рынок накануне. В понедельник индекс МосБиржи практически не изменился, повысившись на 0,01%, до 3226,79 п. Мы полагаем, что для дальнейшего укрепления индекса к верхней границе диапазона 3000−3300 п. потребуются новые драйверы, в то время как более жесткая риторика Банка России может оказывать давление на рынок.
В ближайшую неделю спросом у инвесторов могут пользоваться акции угледобывающих компаний, Мечел (MTLR 328,77 ₽, +3,16%) и Распадская (RASP 428,4 ₽, +3,49%). Правительству и РЖД поручено принять меры по вывозу угля на экспорт в восточном направлении из регионов Сибири и Дальнего Востока.
Достижение договоренности о продаже российского бизнеса Яндекса (YNDX 3047 ₽, —3,67%) за 475 млрд руб. сопровождалось снижением котировок акций компании примерно на 10% в начале торгов в понедельник, тем не менее к окончанию дня большая часть просадки была выкуплена. Котировки акций Яндекса достигли нашего целевого ориентира 3000 ₽ и мы находим возможным зафиксировать прибыль по ним.
Динамику лучше рынка могут показать бумаги ИнтерРАО (IRAO 4,118 ₽, +1,33%). В компании заявили, что выручка по итогам 2023 года составила 1,35 трлн руб. (986 млрд руб. по итогам 2020 года), а чистая прибыль достигла 135 млрд руб., что эквивалентно дивиденду в размере 0,323 ₽ на акцию или около 7,8% дивидендной доходности по текущим котировкам.
Основные валюты ослабли к рублю: доллар США до 90,575 ₽, евро до 97,045 ₽, юань до 12,55 ₽ Нефтегазовые доходы бюджета в январе 2024 года составили 675,2 млрд руб., благодаря чему ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. Итого нетто продажи со стороны Банка России снизятся в два раза и составят 8,1 млрд руб., что может привести к небольшому ослаблению рубля в диапазон 92−95 ₽ за доллар США.
Нефть марки Brent продолжает торговаться около нижних значений диапазона $78−82 за баррель на фоне укрепления доллара США к основным мировым валютам. Мы ожидаем, что в ближайшее время такая динамика сохранится.
Новости, ожидания и торговые идеи. Ожидаем сохранения позитивной динамики в акциях НОВАТЭКа (NVTK 1494 ₽, +3,51%) в преддверии намеченного на 9 февраля заседания совета директоров компании по вопросу о дивидендах. Наш целевой ориентир составляет 1800 ₽ за одну акцию НОВАТЭКа.
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