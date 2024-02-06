Новак: в 2023 году экспорт российской нефти снизился на 3,3%

Первичная переработка нефти за 2023 год увеличилась на 1,2%, до 275 млн тонн, следует из презентации Александра Новака. В 2022 году этот показатель составлял 271,9 млн тонн. Производство бензина увеличилось на 3,1% по сравнению с предыдущим годом — до 43,9 млн тонн, дизельного топлива — на 3,5%, до 88,1 млн тонн.
При этом он отметил, что правительство приняло все необходимые меры для обеспечения топливом внутреннего рынка: поставки бензинов в январе выросли на 7%, дизеля — на 17%
30 ноября по итогам встречи ОПЕК+ альянс стран-экспортеров договорился о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) в начале 2024 года. В тот же день господин Новак заявил, что Россия увеличит сокращение экспорта нефти до 500 тыс. б/с (300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов) до конца первого квартала 2024 года. Тогда уточнялось, что «сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года».
О ситуации на нефтяном рынке читайте в публикации «Ъ» «Легкая на подъем нефть».