Новак: в 2023 году экспорт российской нефти снизился на 3,3%

Вице-премьер Александр Новак в ходе открытого диалога в Совете федерации рассказал, что в 2023 года экспорт нефти из России снизился на 3,3%, до 234,3 млн тонн (в 2022 году — 242,2 млн тонн). По представленным господином Новаком данным, добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн тонн — на 0,9% меньше, чем в 2022 году. Такие данные содержатся в представленной господином Новаком презентации, которую цитируют госагентства «РИА Новости» и ТАСС.