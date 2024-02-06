Nikkei: средства инвесторов перетекают из Китая в США

В то же время с начала нынешнего года биржи Китая, включая Гонконг, потеряли $1,7 трлн. На фондовый рынок страны сейчас приходится примерно 10% средств, присутствующих на биржах планеты. По данным Nikkei, это почти вдвое меньше, чем было на пике этого показателя в июне 2015 года. По мнению газеты, инвесторы теряют надежду на быстрый рост экономики Китая и проявляют растущий интерес не только к США, но и к фондовым рынкам Японии и Индии.