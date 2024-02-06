На крючке. Эксперты назвали топ-5 популярных схем мошенничества

Мошенники с каждым годом совершенствуют навыки психологического воздействия и техническую составляющую своей деятельности, что позволяет брать на крючок все больше жертв, счета которых можно опустошить. Как рассказали эксперты aif.ru, злоумышленники представляются работниками банков, ФНС или даже известными артистами.
Колл-центры и больные родственники.
Адвокат Владимир Постанюк рассказал, что самый распространенный способ мошенничества — телефонные звонки. "Преступники втираются в доверие, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и полиции и так далее. В последнее время уловки злоумышленников вышли на новый уровень: с помощью специальной программы мошенники подделывают голоса родственников. Жертва обмана пребывает в полной уверенности, что разговаривает с родным человеком, а потому переводит деньги мошенникам. Разумеется, они не звонят наугад кому попало, а тщательно готовятся, изучая информацию, которую человек публикует, допустим, в социальных сетях. Люди часто распространяют очень подробные сведения сами о себе: кто родственники, геолокацию фото, семейное положение.
Разумеется, тех, кто принимает все меры предосторожности, обмануть сложнее. Ни в коем случае нельзя доверять подобным звонкам или сообщениям. Лучше сказать, мол, перезвоните, а после этого набрать номер настоящего родственника, чтобы убедиться, что все нормально. Также важно предупредить о такой схеме мошенничества пожилых близких", — подчеркнул адвокат.
Адвокат Илья Сахаровский тоже подтвердил, что огромная доля преступлений приходится на хищения денег с банковских карт и счетов через средства коммуникации. "Основной задачей преступников является получение персональных идентифицирующих данных для входа в мобильные приложения банков. Получив необходимый доступ, мошенники просто похищают деньги со счета карты.
В большинстве случаев обманутые граждане добровольно сообщают персональные данные мошенникам, наивно полагая, что совершают какое-то благое действие. Доступ к приложениям банка мошенники получают разными способами. Как правило, это телефонные звонки, СМС-сообщения, общение в различных мессенджерах и социальных сетях. При этом мошенники всегда представляются работниками госорганов.
Обычно мошенники убеждают либо перейти по ссылке, которую они вышлют, либо просят сообщить некие коды, высланные на телефон. Они рассчитывают именно на обман доверчивых людей, совершая свои преступления. Методы мошенников совершенствуются, идя в ногу с прогрессом в сфере цифровых технологий, а преступные схемы постоянно обновляются и подстраиваются под современные условия", — подытожил он.
Умирающие дети.
Зачастую вымогатели также размещают посты в интернете о помощи близким или умирающим детям, прося скинуть на лечение или дорогостоящую операцию, добавил адвокат Владимир Налимов. «Из жалости люди отправляют свои деньги, но важно помнить, что если вы действительно хотите помочь, делайте это строго через проверенный благотворительный фонд», — пояснил эксперт.
Работники ЖКХ.
«Под видом сотрудников ЖКХ мошенники меняли или ремонтировали приборы учета в квартирах россиян и брали за эти услуги в пять раз дороже их стоимости. Вся группа задержана сотрудниками полиции, однако в разных городах уже объявились их последователи — там продолжают регистрировать преступления данного характера», — заявил Налимов.
Куратор из налоговой.
Относительно новый, но все же уже популярный способ обмана — звонки и электронные письма от «налоговой», к которым ФНС, разумеется, не имеет никакого отношения, продолжил Постанюк. «Мошенники связываются с будущими жертвами и сообщают о подозрительных транзакциях и просят связаться с “куратором”.
Ни в коем случае делать этого нельзя. Лучше с ними не разговаривать, а сказать, что заняты и перезвоните потом. Никаким «кураторам» нельзя сообщать информацию о себе: будь то данные паспорта, номер карты и счета, ИНН, СНИЛС. Налоговая подобными рассылками и звонками не занимается. Однако опытные мошенники умеют убедить потенциальную жертву, поэтому на подобные звонки лучше не отвечать, нужно срочно прекратить общение", — добавил Постанюк.
Артисты.
В последнее время, по словам собеседника, также участились случаи, когда злоумышленники представляются известными артистами и выманивают деньги у доверчивых женщин. «Совсем недавно одной из жертв подобного обмана стала дама, которая думала, что общалась с Леонардо ди Каприо. В результате “общения” женщина потеряла более 80 тыс. руб., которые она перевела мошеннику на билет до России.
Конечно, было бы странно думать, что голливудская звезда станет просить деньги на билет. Это женщина поняла слишком поздно. К сожалению, многие люди очень доверчивы и забывают об элементарных правилах безопасности. Всегда сохраняйте переписку с подобными людьми, не удаляйте звонки и обязательно обращайтесь правоохранительные органы. Тем самым вы поможете другим потенциальным жертвам", — предупредил юрист.