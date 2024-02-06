На крючке. Эксперты назвали топ-5 популярных схем мошенничества

Адвокат Владимир Постанюк рассказал, что самый распространенный способ мошенничества — телефонные звонки. "Преступники втираются в доверие, представляясь сотрудниками служб безопасности банков и полиции и так далее. В последнее время уловки злоумышленников вышли на новый уровень: с помощью специальной программы мошенники подделывают голоса родственников. Жертва обмана пребывает в полной уверенности, что разговаривает с родным человеком, а потому переводит деньги мошенникам. Разумеется, они не звонят наугад кому попало, а тщательно готовятся, изучая информацию, которую человек публикует, допустим, в социальных сетях. Люди часто распространяют очень подробные сведения сами о себе: кто родственники, геолокацию фото, семейное положение.