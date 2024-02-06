Министр финансов Германии заявил об обнищании страны

На фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет. Об этом заявил министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.
Как отмечает агентство, за несколько часов до выступления Линднера Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала прогноз роста экономики Германии в 2024 году, сократив его почти вдвое, до 0,3%. Данные же по промышленному производству ФРГ показывают, что в настоящее время оно находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
«Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа», — подчеркнул Линднер, комментируя данные ОЭСР.
По его словам, сегодня уже всем понятно, что все социальные блага и перспективные экологические проекты Германии могут быть обеспечены только за счет «экономического процветания». Министр финансов призвал развивать большую гибкость рынка труда при меньшей бюрократии, чтобы в итоге прийти к «социальной рыночной экономике».
По итогам 2023 года ВВП Германии снизился на 0,3% — такую предварительную оценку дало федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в середине января. Вместе с этим объем промышленного производства в Германии по итогам 2023 года сократился на 2% к показателю предыдущего. Рост фиксировался в производстве автомобилей и транспортного оборудования, спад — в отраслях, более чувствительных к колебаниям цен на энергоносители, в том числе в химической и металлургической промышленности.
Как отмечало издание Zeit, падению немецкой экономики способствовали в том числе высокая инфляция и рост процентных ставок. Так, высокая инфляция снизила покупательную способность частных домохозяйств, что и сдержало потребление. По предварительным данным, среднегодовой уровень инфляции по итогам 2023 года составил 5,9%. Также Zeit пишет, что по итогам года государственные расходы превысили доходы на €82,7 млрд.
Экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар еще в сентябре говорил, что серьезный удар по экономике Германии нанесло начало спецоперации на Украине, из-за чего рекордно выросли цены на энергоносители и продукты питания. Это также остановило развитие производства в энергоемких отраслях, отмечал Тордуар. «Зависимость страны от экспорта как стимула экономического роста сделала ее уязвимой перед глобальным замедлением спроса на товары», — добавил экономист.
Канцлер Германии Олаф Шольц также связывал экономические проблеммы в стране с ослаблением экспортных рынков и повышением стоимости энергоносителей. «Главная причина заключается в том, что некоторые из наших экспортных рынков становятся слабее, прежде всего Китай. Это оказывает влияние на нашу страну, которая ориентируется на экспорт. Одновременно с этим мы имеем дело с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители», — говорил он в сентябре.