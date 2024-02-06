Министр финансов Германии заявил об обнищании страны

Канцлер Германии Олаф Шольц также связывал экономические проблеммы в стране с ослаблением экспортных рынков и повышением стоимости энергоносителей. «Главная причина заключается в том, что некоторые из наших экспортных рынков становятся слабее, прежде всего Китай. Это оказывает влияние на нашу страну, которая ориентируется на экспорт. Одновременно с этим мы имеем дело с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители», — говорил он в сентябре.