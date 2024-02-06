Минфин Китая выразил США обеспокоенность пошлинами и давлением на компании КНР

По данным китайского финансового ведомства, заседание проходило в соответствии с консенсусом, которое в 2023 году было достигнуто между лидерами двух стран на саммите в Сан-Франциско. «Китай и США провели глубокий, откровенный, прагматичный и конструктивный обмен мнениями», — отмечается в материале.