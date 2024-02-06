Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $82,42

Минэнерго США ждет роста цен на нефть в ближайшие месяцы, однако во втором квартале рассчитывает на давление на цены в связи с ростом мировых запасов и их снижение. «Однако риски нарушения поставок на Ближнем Востоке сохраняются, в связи с чем существует вероятность, что цены на нефть превысят наш прогноз», — говорится в отчете.