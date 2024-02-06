Малый бизнес в России в 2023 году увеличил выручку

В сегменте общественного питания средняя выручка столовых возросла на 22% (средний чек — на 9%, до 309 рублей), кафе — на 18% (средний чек — на 9%, до 696 рублей), кофеен — на 17% (средний чек — на 8%, до 268 рублей), киосков стрит-фуда — на 16% (средний чек — на 5%, до 385 рублей). Продажи небольших пекарен выросли на 3%, а средний чек — на 5% (он составил 152 рубля). Среди предприятий малого и среднего бизнеса, которые специализируются на предоставлении услуг, самый значительный рост средней выручки показали турагентства: показатель в прошлом году увеличился на 47%. Средний чек у таких компаний вырос на 19% и достиг 124,366 тыс. рублей.