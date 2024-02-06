Катар прогнозирует дефицит на рынке газа в 2025—2030 годах

Министр также отметил, что негативно повлиял на рынок и привел к изменению цепочек поставок на газовом рынке отказ Европы от газа из России после начала специальной военной операции в Украине. Кроме того, по словам аль-Кааби, разрушительными для рынка являются и резкие скачки цен на газ как в сторону роста, так и в сторону снижения, которые наблюдаются на фоне изменений в направлениях поставок.