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Катар прогнозирует дефицит на рынке газа в 2025—2030 годах

Государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби отметил, что негативно повлиял на рынок отказ Европы от газа из России после начала специальной военной операции в Украине.
Источник: Reuters

ГОА /Индия/, 6 февраля. /ТАСС/. Газ будет самым востребованным ресурсом в мире, однако с 2025 года по 2030 год может быть его дефицит на мировом рынке. С таким прогнозом выступил государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби в ходе форума India Energy Week.

«Газ будет самым необходимым ресурсом. И мы видим, что с 2025 года по 2030 год в мире будет дефицит газа», — сказал он.

Министр также отметил, что негативно повлиял на рынок и привел к изменению цепочек поставок на газовом рынке отказ Европы от газа из России после начала специальной военной операции в Украине. Кроме того, по словам аль-Кааби, разрушительными для рынка являются и резкие скачки цен на газ как в сторону роста, так и в сторону снижения, которые наблюдаются на фоне изменений в направлениях поставок.