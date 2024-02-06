Инвесторы ожидают продолжения «ястребиной» политики нового главы ЦБ Турции

По мнению стратега Deutsche Bank Кристиана Витоска, турецкий регулятор может повысить ставку еще на 250 или даже 500 базисных пунктов (б.п.), учитывая более сильное инфляционное давление в ближайшей перспективе в сочетании со сменой руководства в турецком центральном банке. Последняя статистика свидетельствует о том, что инфляция в Турции в январе росла самыми быстрыми темпами с августа.