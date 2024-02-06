Инвесторы ожидают продолжения «ястребиной» политики нового главы ЦБ Турции

Трехмесячный индексируемый своп овернайт на турецкую лиру, используемый для расчета ставок на будущую стоимость заимствований, во вторник, 6 февраля, вырос до 47,5%, подсчитал Bloomberg. Шестимесячные контракты показали аналогичный рост.
Эти данные отражают ставки инвесторов на ужесточение денежно-кредитной политики Турции либо через повышение ставок, либо через ужесточение условий ликвидности, либо и того, и другого, сказал агентству глава инвестиционного отдела ICBC Turkey Securities в Стамбуле Альп Сербетли. «Инфляция упорно держится», — подчеркнул он.
Новым главой центрального банка страны был назначен бывший экономист ФРС и Amazon Фатих Карахан, который сразу же заявил, что его приоритетом является подавление инфляции. Это, а также открытая поддержка кадровых перестановок в ЦБ министра финансов Турции Мехмета Симсека заставило инвестиционные банки и аналитиков ожидать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Bloomberg.
По мнению стратега Deutsche Bank Кристиана Витоска, турецкий регулятор может повысить ставку еще на 250 или даже 500 базисных пунктов (б.п.), учитывая более сильное инфляционное давление в ближайшей перспективе в сочетании со сменой руководства в турецком центральном банке. Последняя статистика свидетельствует о том, что инфляция в Турции в январе росла самыми быстрыми темпами с августа.