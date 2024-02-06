Индия начала поставлять бананы в Россию

Российское ведомство отмечает, что в настоящее время ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии в Россию нет. Индийские фрукты могут беспрепятственно поставляться на территорию РФ в сопровождении фитосанитарного сертификата. Индийская сторона в ближайшее время направит в службу перечень фруктов, планируемых к экспорту в Россию. В свою очередь, Россельхознадзор направит индийским коллегам фитосанитарные требования к такой продукции.