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Голландский биржевой индекс AEX установил новый рекорд

ГААГА, 6 февраля. /ТАСС/. Индекс Амстердамской фондовой биржи AEX поставил новый рекорд. К моменту закрытия торгов он превысил отметку в 831 пункт, свидетельствуют данные торговой площадки.
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает телеканал NOS, оптимизм инвесторов в первую очередь связан с возможностью снижения процентных ставок. «Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что планируется снижение процентных ставок, — отметил телеканал. — В Европе тоже рост процентных ставок приостановился, и в настоящее время рассматриваются возможности для их снижения».

Еще одной причиной специалисты называют хорошие финансовые результаты многих зарегистрированных на бирже компаний, в особенности действующих в технологическом секторе.

Предыдущий рекорд на AEX был установлен 17 ноября 2021 года, когда биржевой индекс поднялся до отметки почти в 828 пунктов. После этого он начал падать на фоне роста инфляции и начала конфликта на Украине.