«Фосагро» в 2023 году увеличила производство до рекордных 11,3 млн тонн

«Основной прирост пришелся на увеличение производства DAP/MAP на 8,4% — до более чем 4,5 млн т, аммиачной селитры на 4,4% — до 723 тыс. т и карбамида на 1,6% — до 1,7 млн т», — говорится в сообщении на сайте компании.
Производство основных сырьевых ресурсов по итогам 2023 года вырос на 2,1% благодаря увеличению выпуска фосфорной и серной кислот на 4,6% и 2,5%.
В компании добавили, что сотрудникам «Фосагро» проиндексировали зарплату на 15% в дополнение к 60% росту с 2021 по 2023 годы. Это стало возможным в результате «наращивания производственных показателей и роста производительности».
Петр Бузлаев