«Фосагро» в 2023 году увеличила производство до рекордных 11,3 млн тонн

«Основной прирост пришелся на увеличение производства DAP/MAP на 8,4% — до более чем 4,5 млн т, аммиачной селитры на 4,4% — до 723 тыс. т и карбамида на 1,6% — до 1,7 млн т», — говорится в сообщении на сайте компании.