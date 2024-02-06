ФНС подала иск о признании недействительной сделки с IKEA на ₽13 млрд

Партнер, руководитель практики налоговых споров МЭФ LEGAL Александр Ерасов в разговоре с «Коммерсантомъ» пояснил, что в случае с иском речь может идти о том, что структура «Яндекса» заплатила за товары не российской дочке IKEA, а перечислила средства напрямую иностранной компании Fami. Партнер юрфирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова пояснила, что в этом налоговики могли увидеть нарушение. «Возможно, здесь налоговый орган увидел завышение цен или считает перемещение денежных средств за границу выводом имущества российской компании, на которое можно было бы обратить взыскание по налоговым долгам», — предполагает Болдинова.