ФАС сообщила о снижении неудовлетворенного спроса на бензин

31 января СПбМТСБ обновила правила торгов. Нарушением стала считаться подача заявок на покупку в предельно короткий срок — менее 1 секунды, поскольку это указывает на работу торгового робота. Также к признакам нарушений отнесли заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию. Выявление любого из указанных признаков в течение торгового дня считается нарушением и приводит к ограничению допуска к торгам минимум на десять дней.