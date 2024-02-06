ФАС сообщила о снижении неудовлетворенного спроса на бензин

По данным ФАС, объем неудовлетворенного спроса на бензин сорта АИ-95 на 31 января составлял 23,9 тыс. тонн. На 6 февраля объем снизился на 80,14% и составил 4,7 тыс. тонн. Спрос на марку АИ-92 снизился на 40,59%, на 6 января он составил 10,4 тыс. тонн (на 31 января — 17,6 тыс. тонн).
31 января СПбМТСБ обновила правила торгов. Нарушением стала считаться подача заявок на покупку в предельно короткий срок — менее 1 секунды, поскольку это указывает на работу торгового робота. Также к признакам нарушений отнесли заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию. Выявление любого из указанных признаков в течение торгового дня считается нарушением и приводит к ограничению допуска к торгам минимум на десять дней.
29 января представители частных АЗС написали письмо руководству Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ. В нем они пожаловались на рост числа недобросовестных практик при биржевых торгах топливом, из-за которых они вынуждены приобретать бензин у перекупщиков. В качестве примера они привели случай в январе 2024 года, когда сеть АЗС, обеспечивающая экстренные службы, не смогла приобрести бензин на некоторых базисах Центральной России.
Александра Горошилова