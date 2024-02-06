Эксперты ЦБ: говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен преждевременно

«Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта», — указано в документе.