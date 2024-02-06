Эксперт указала на причины переработок у сотрудников фирм

Во вторую группу Дзюба включила обстоятельства, напрямую зависящие от компании или работодателя. Речь идет о сложных бюрократических процессах, когда задачи спускаются с уже горящими сроками, и сотрудники вынуждены задерживаться, чтобы соблюсти дедлайны. Также переработки могут быть, потому что «так принято» в компании, что является показателем нездорового климата и специфичной корпоративной культуры. Кроме того, переработки происходят, когда в компании не выстроены процессы, нет центра распределения задач и понимания, кто за что отвечает.