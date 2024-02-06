Эксперт указала на причины переработок у сотрудников фирм

К первой группе она отнесла обстоятельства, которые может контролировать сам сотрудник. В частности, речь идет о неумении грамотно распределять рабочее время разбивать задачи на «приоритетные и потенциальные», «срочные и длящиеся», отмечает телеканал «360». Также помешать вовремя справиться с рабочими задачами может необъективная оценка своих сил и неумение говорить «нет». Последнее — фактор психологический, но с этим можно работать как самостоятельно, так и с психологом.
Также повлиять могут жизненные неурядицы, когда у сотрудника нет желания возвращаться домой и ему проще создать видимость большой загруженности. Также в группу специалист включила надежду на прибавку к зарплате, когда кажется, что это зависит от количества, а не от качества и результативности работы. Также к переработкам может привести страх перед увольнением, зарабатывание положительной репутации, трудоголизм.
Во вторую группу Дзюба включила обстоятельства, напрямую зависящие от компании или работодателя. Речь идет о сложных бюрократических процессах, когда задачи спускаются с уже горящими сроками, и сотрудники вынуждены задерживаться, чтобы соблюсти дедлайны. Также переработки могут быть, потому что «так принято» в компании, что является показателем нездорового климата и специфичной корпоративной культуры. Кроме того, переработки происходят, когда в компании не выстроены процессы, нет центра распределения задач и понимания, кто за что отвечает.
Также зачастую ключевую роль в переработках играет обычная привычка руководителя тянуть до последнего и отдавать задачу в последний момент. Также высшее руководство может необъективно оценивать объемы и сроки выполнения задач, когда не учитываются уже имеющиеся объемы.
К третьей группе специалист отнесла факторы, которые не зависят ни от одной из сторон. На переработки может влиять специфика сферы деятельности, например, сезонность, продажа каких-то специфических продуктов (цветы, фрукты), оказание специфических услуг (организация мероприятий, фейерверков
4 февраля профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что по общему правилу работник имеет полное право отключить телефон или игнорировать звонки руководства, когда закончился рабочий день, но есть некоторые нюансы. Например, если он трудится на условиях ненормированного рабочего дня. За все переработки человеку должны предоставить дополнительные дни отдыха, пишет сайт aif.ru.
26 января исследование сервисов «Работа.ру» и «Сбер ЕАПТЕКА» показало, что 75% россиян время от времени испытывают сильное утомление и усталость во время или после работы. Из них 46% заявили, что ощущают упадок сил лишь иногда, а 29% — довольно часто. Четверть участников (25%) опроса не высказали жалоб на хроническое утомление, пишет RT.
Проявляется упадок сил в виде снижения эффективности, апатии, проблем со сном, перепадов настроения, раздражительности и нарушений аппетита.
В ноябре опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что 61% россиян поддерживают сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов. Против сокращенной рабочей недели высказались 16% опрошенных. Россияне опасаются, что в таком режиме сократится зарплата, однако «переработки останутся», пишет НСН.
В мае прошлого года адвокат Степан Полянский рассказал, что сотрудник не обязан перерабатывать, так как установленная Трудовым кодексом (ТК) норма рабочего дня составляет максимум 40 часов в неделю. Случаи, где сверхурочная отработка является обязанностью, крайне редки.
В феврале 2022 года опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что около трети россиян часто трудятся выше нормы — в выходные и после рабочего дня. При этом из них получают оплату за сверхурочные часы только 38% респондентов, отмечает телеканал «Звезда». 25% респондентов сообщили, что перерабатывают из-за добавляемых руководством задач, которыми должны заниматься другие специалисты.